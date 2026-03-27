Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 27 marzo 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali situazioni di congestione o interventi in corso sulla rete stradale della regione. Le informazioni sono state diffuse attraverso il canale ufficiale di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la Ale Pontina ancora disagi per un incidente avvenuto in precedenza e chiude tra Castel Romano e Pomezia Nord in direzione Latina ci spostiamo sull'Aurelia per i cantieri attivi in queste ore si sono formate code tra il raccordo anulare Malagrotta verso Civitavecchia andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna rallentamenti per traffico tra le uscite Ardeatine Tuscolana in interna al momento la circolazione si presenta priva di impedimenti Cambiamo argomento i cantieri autostradali sulla A12 Roma Tarquinia per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 12:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in interna incidente risolto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta... Approfondimenti e contenuti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso Come di consueto in ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook