Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 27 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e della Regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale su eventuali disagi o variazioni al traffico, offrendo ai cittadini dati utili per pianificare gli spostamenti. La comunicazione si inserisce nell’ambito delle attività di monitoraggio e gestione della viabilità regionale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la statale Pontina per un incidente si sono formate code tra Castel Romano e Pomezia Nord in direzione Latina ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna rallentamenti per traffico alle uscite laurentine Tuscolana in interna al momento la circolazione si presenta priva di impedimenti Cambiamo argomento i cantieri autostradali sulla roma-fiumicino ultima notte di lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione per tanto dalle 21:30 di questa sera e fino alle 6 di domani 28 marzo sarà attivo il.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 11:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Urbano della Roma Teramo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il tratto Urbano della A24 si... Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso Come di consueto in ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook