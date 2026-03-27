Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 del 27 marzo 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio viene aggiornata attraverso il servizio di Astral Infomobilità. La redazione fornisce le ultime notizie sulla circolazione, con dettagli sulla condizione delle strade e eventuali disagi o interventi in corso. La comunicazione si rivolge agli automobilisti e ai pendolari che devono pianificare gli spostamenti in tempo reale.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo raccordo anulare in carreggiata interna un incidente causa delle code tra le uscite nomentane Tiburtina in esterna si rallenta ma per traffico dalla Ardeatina alla Tuscolana ci spostiamo Urbano della Roma Teramo traffico rallentato da Portonaccio al bivio per la tangenziale est in direzione centro sulla roma-fiumicino invece si procede a rilento tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur Cambiamo argomento il trasporto pubblico capitolino permane sospesa la circolazione sulla ferrotramvia termini.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 10:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 10:25Astral infomobilità saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico non è più bloccato sulla... Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso Come di consueto... Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso Come di consueto in ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook