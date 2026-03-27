Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 09 | 40

Nella mattinata del 27 marzo 2026 alle 9:40, l'Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sulla circolazione e eventuali interruzioni o disagi lungo le strade della regione. La comunicazione si rivolge agli utenti della strada, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e aggiornare sulle condizioni del traffico.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con raccordo anulare carreggiata esterna ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza e rallentamenti residui tra le uscite Roma Fiumicino e Pontina procedendo in esterna abbiamo code a tratti ma per traffico dalla Ardeatina la Tuscolana situazione analoga in carreggiata interna con code a tratti tra Flamini e Tiburtina ci spostiamo sulla Roma Fiumicino traffico rallentato tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur ora il traffico sulle consolari sulla Salaria file dall' aeroporto dell'Urbe a via dei Prati Fiscali... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 09:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 09:40Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ho risolto l'incidente sulla A1... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso Come di consueto in ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook