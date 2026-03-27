Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 09 | 10

Il servizio di Astral infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. L'ultima comunicazione risale al 27 marzo 2026 alle 09:10, e riguarda le condizioni della circolazione stradale a Roma. Si tratta di una comunicazione regolare rivolta agli utenti per segnalare eventuali variazioni nel traffico e situazioni di rallentamenti o interruzioni sulla rete stradale locale.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con raccordo anulare disagi in carreggiata esterna per l'incidente avvenuto in precedenza ora in via di risoluzione ci sono ancora code tra le uscite Roma Fiumicino e Laurentina in interna abbiamo coda tra TIM e traffico tra le uscite casiline Pontina ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti da Togliatti al bivio per la tangenziale est in direzione centro sulla Roma Fiumicino In che abbiamo chiude transa del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur ora il traffico sulle consolari code a tratti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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