Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 08 | 40

Alle ore 8:40 di oggi, la rete stradale di Roma e della regione Lazio presenta diverse criticità segnalate da Astral Infomobilità. La comunicazione fornisce aggiornamenti sul traffico e sulle condizioni della viabilità, con indicazioni sui possibili rallentamenti e code in alcune zone della città. La situazione viene monitorata costantemente per fornire informazioni tempestive agli utenti della strada.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con raccordo anulare interrogata esterna un incidente causa delle code tra le uscite Roma Fiumicino e Ardeatina si rallenta poi per traffico tra Prenestina e Tiburtina in interna abbiamo code a tratti per traffico tra Casilina e Laurentina ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo traffico rallentato da Togliatti al bivio per la tangenziale est in direzione centro sulla Roma Fiumicino invece abbiamo code transa del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur ora il traffico sulle consolari code a tratti sulla Tiburtina... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 08:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura incidente in A1 sulla... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le code sulla Pontina... Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso Come di consueto in ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook