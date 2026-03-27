In via Serristori sono in corso lavori di riqualificazione da circa due mesi, con la realizzazione di una nuova piazzetta al posto di uno spartitraffico. Il sindaco e l'assessora alla Mobilità, accompagnati dagli architetti comunali, hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori. Il Comune ha specificato che questa modifica non comporterà la perdita di posti auto.

Il sindaco Luca Salvetti e l'assessora alla Mobilità Giovanni Cepparelo, insieme agli architetti del Comune, hanno effettuato un sopralluogo in via Serristori, dove da un paio di mesi sono in corso i lavori di riqualificazione della nuova piazzetta che ha preso il posto della piccola isola spartitraffico. Quest'ultima è stata infatti inglobata e connessa con il marciapiede esistente a formare un’ampia piazzola pedonale sulla quale potrà svolgersi, in maggiore sicurezza, sia l’attività di vendita ambulante che la mattina è prevista in questa zona, che il passaggio e la sosta dei pedoni. Le numerose sedute sono orientate in modo che a qualsiasi ora del giorno sia possibile usufruire del sole o dell’ombra. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Via Serristori, pronta la nuova piazzetta al posto dello spartitraffico. Il Comune: "Nessun posto auto perso"

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