Via Giulio Petroni ecco il ripristino dell' asfalto dopo i lavori

Nella zona, sono stati completati i lavori di scavo e ripristino dell'asfalto in via Giulio Petroni, risultati accurati e senza irregolarità visibili. Al contrario, in via Monte San Michele il ripristino appare irregolare e inadeguato, con evidenti criticità nel lavoro eseguito. Le differenze tra le due aree sono chiare e sono state notate da residenti e passanti.

A PARTE I PROBLEMI CHE STANNO CREANDO TUTTI I CANTIERI DETURPANTI LA CITTA', NOTARE COME IN VIA GIULIO PETRONI LO SCAVO ED IL RIPRISTINO SIANO STATI PERFETTI, MENTRE IN VIA MONTE SAN MICHELE CI SI E' SBIZZARRITI CON LA FANTASIA CON UN RIPRISTINO A DIR POCO PAZZESCO. INVITO TUTTI A FARVI UNA. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Via Giulio Petroni, "ecco il ripristino dell'asfalto dopo i lavori" Articoli correlati San Pietro in Trento, partono i lavori di ripristino dell'asfalto in via Dell’OrsoDurante l’esecuzione dei lavori saranno attivate alcune modifiche temporanee alla viabilità, per consentire il regolare svolgimento delle opere in... Ripristino asfalto dopo scavi per la fibra ottica, divieti di sosta e carreggiata ristrettaTempo di lettura: < 1 minutoSi rende noto che nel periodo da lunedì 19 Gennaio a venerdì 23 Gennaio, sempre ed esclusivamente nella fascia oraria... Approfondimenti e contenuti su Via Giulio Petroni Bari, all'ex Caserma Rossani aperto il primo varco pubblico da via Giulio Petroni: ecco come proseguono i lavoriUna finestra sulla trasformazione: il compendio, oltre al parco e al nuovo Polo bibliotecario, ospiterà l’Accademia delle Belle Arti, la Casa della Cittadinanza e la Piazza d’Arti con il suo ... lagazzettadelmezzogiorno.it Ecco il pilastro a rischio nel palazzo di via Giulio Petroni: Dopo crollo via De Amicis c’è pauraCi hanno chiamati all'improvviso, stavo lavorando. Sono riuscito a recuperare il minimo indispensabile. Da quando è crollata la palazzina in via De Amicis, abbiamo paura: sono le parole di Massimo ... bari.repubblica.it