Via Garibaldi sta rimanendo senza negozi | ecco come cambiare la tendenza

Via Garibaldi sta perdendo negozi e si avvicina a una situazione di abbandono commerciale. Un'organizzazione locale ha richiesto interventi immediati per contrastare questa tendenza, esprimendo preoccupazione per il rapido declino delle attività commerciali lungo la strada. La questione riguarda una delle principali arterie del centro cittadino, con un progressivo svuotamento di esercizi commerciali che si sta verificando negli ultimi mesi.

Una delle vie più importanti della città verso la desertificazione commerciale: Futuro Nazionale Parma chiede interventi immediati Via Garibaldi verso la desertificazione: Futuro Nazionale Parma chiede interventi immediati: “Esprimiamo forte preoccupazione per il rapido processo di desertificazione commerciale che sta colpendo via Garibaldi, una delle arterie storiche del centro cittadino. Negli ultimi mesi la strada ha visto la chiusura progressiva di numerose attività tradizionali, mentre resistono quasi esclusivamente negozi etnici aperti h24, spesso privi di orari definiti e soggetti a controlli insufficienti. Una strada che si svuota, un tempo vetrina del commercio parmigiano, oggi presenta un numero crescente di negozi sfitti e serrande abbassate. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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