Via Crucis Vivente a Candela

A Candela torna la Via Crucis vivente dopo più di dieci anni di assenza. L’evento, che coinvolge volontari e attori locali, si svolgerà nel centro del paese. La rappresentazione riprende le tradizioni religiose e sarà visibile nel pomeriggio, coinvolgendo la comunità in una manifestazione che richiama la devozione popolare.

Dopo oltre dieci anni di assenza, torna a Candela la suggestiva Via Crucis vivente, unadelle espressioni più profonde della fede e della devozione popolare del territorio.L’evento, atteso con grande partecipazione dalla comunità, è promosso e realizzatodalla cittadinanza in collaborazione con padre Michele Centola e con la Parrocchia“Purificazione della Beata Vergine Maria” di Candela. La rappresentazione si terrà domenica 29 marzo e prenderà il via alle ore 19:30dall’anfiteatro comunale, per poi snodarsi lungo le principali vie del borgo dei MontiDauni. Un cammino carico di spiritualità che accompagnerà i fedeli nella meditazionedella Passione di Cristo, trasformando il centro storico in un suggestivo percorsoscenografico all’aperto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Via Crucis Vivente a Candela Articoli correlati Leggi anche: Solenne Via Crucis vivente a Martano A Sturno la XXXII edizione della Via Crucis viventeLa XXXII edizione della Via Crucis vivente si terrà il 29 marzo 2026, alle ore 17:30, in Piazza Michele Aufiero a Sturno (AV). Jerusalem: The Final Journey of Jesus at the Church of the Holy Sepulchre Altri aggiornamenti su Via Crucis Vivente Temi più discussi: XXXV edizione della Via Crucis vivente di Aspra.; Via Crucis vivente; Via Crucis Vivente a Monterosso Almo; Frassinoro, torna la Via Crucis vivente. Tradizione passata di padre in figlio. Simeri: via Crucis Vivente con storie di donne rinateLa parrocchia Santa Maria Assunta, guidata da Don Francesco Cristofaro si appresta a vivere la settimana santa e annuncia importante appuntamento ... catanzaroinforma.it TORREMAGGIORE VIA CRUCIS Torremaggiore, torna la ‘Via Crucis Vivente’Domenica 29 marzo 2026 andrà in scena la 51ª edizione della Via Crucis Vivente, simbolo della devozione popolare e dell’identità collettiva ... statoquotidiano.it https://www.catanzaroinforma.it/fede-e-culti/2026/03/26/simeri-via-crucis-vivente-con-storie-di-donne-rinate/407716/ - facebook.com facebook Verso la Pasqua, a Ricadi torna la Via Crucis Vivente: fede e tradizione tra scenari suggestivi x.com