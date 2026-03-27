Vespa vs Infante guerra in Rai | frecciate in diretta e stoccate senza nome

In Rai, si è acceso un confronto tra Bruno Vespa e Milo Infante, caratterizzato da scambi di battute e riferimenti velati durante le trasmissioni in onda. La disputa si è sviluppata attraverso allusioni e risposte mirate, senza menzionare direttamente i nomi dei protagonisti. La tensione si percepisce nel clima di confronto tra i due giornalisti, tra frecciate e replica di commenti.

Cosa è successo tra Bruno Vespa e Milo Infante. Altro che semplice questione di orari: in Rai è scoppiato un vero e proprio duello a distanza tra Bruno Vespa e Milo Infante, fatto di allusioni, repliche e frecciate calibrate al millimetro. Tutto nasce da una lamentela pubblica di Vespa durante una puntata di Porta a Porta, dove il giornalista ha denunciato presunti sforamenti da parte di un programma concorrente di Rai2, colpevole – a suo dire – di invadere il suo spazio televisivo. Una richiesta definita “cortese”, ma che nei toni ha avuto poco di diplomatico. L’attacco di Vespa: “Serve rispetto delle regole”. Nel pieno della puntata, Vespa ha chiamato in causa direttamente i vertici Rai, chiedendo che venissero fatte rispettare le regole sugli orari. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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