Vertenza Ac Boilers arriva la convocazione del Ministero | stop allo sciopero

Nelle ultime ore, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato le parti coinvolte nella vertenza Ac Boilers. La riunione si è resa necessaria per discutere della sospensione dello sciopero, che era stato annunciato dai lavoratori. La convocazione si inserisce in un tentativo di trovare una soluzione alla protesta in corso.

Sospeso il presidio a oltranza davanti ai cancelli dello stabilimento di Gioia del Colle: l'incontro al Mimit fissato per il 13 aprile L'auspicata convocazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è arrivata nelle scorse ore. Per questo i lavoratori di Ac Boilers, che ieri avevano dato inizio a un presidio a oltranza davanti ai cancelli dello stabilimento di Gioia del Colle, hanno deciso di sospendere l'iniziativa a partire da lunedì, 30 marzo. In una nota, le Rsu Fim e Fiom spiegano che l'incontro al Mimit è fissato per il 13 aprile. La speranza è che al tavolo del Ministero possano essere presentate nuove alternative per la reindustrializzazione dello stabilimento, dopo la trattativa fallita con Az Impianti. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Vertenza Ac Boilers, arriva la convocazione del Ministero: stop allo sciopero Articoli correlati Vertenza Ac Boilers, salta la vendita e scende il silenzio: "Il Ministero ci convochi subito"La lettera-appello dei lavoratori dopo il fallimento della trattativa con Az Impianti per la cessione dello stabilimento di Gioia del Colle: "Abbiamo... Contenuti utili per approfondire Vertenza Ac Boilers arriva la... Temi più discussi: Vertenza AC Boilers: sciopero a oltranza in tutte le società del gruppo; Ac Boilers, Rischio chiusura, sciopero ad oltranza dal 26 marzo; Fim Cisl Bari - Ac Boilers da questa mattina mobilitazione davanti ai cancelli a oltranza; AC Boilers, 121 lavoratori senza risposte: chiesto un vertice al Ministero. Vertenza AC Boilers: sciopero a oltranza in tutte le società del gruppoA Gioia del Colle i dipendenti di AC Boilers protestano con sciopero a oltranza per chiedere interventi concreti dal Governo. trmtv.it Vertenza AC Boilers di Gioia del Colle, La Ghezza (M5S): Alta l’attenzione, chiederemo audizioniBARI – Resta alta l’attenzione sulla vertenza dei 121 lavoratori dello stabilimento AC Boilers di Gioia del Colle. A rilanciare il tema è Maria La Ghezza, capogruppo del Movimento 5 Stelle, che annunc ... giornaledipuglia.com Oggi sciopero dei giornalisti a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto scaduto da 10 anni. - facebook.com facebook Vertenza #Berco I Nuovo tavolo al #MIMIT per lo stabilimento di #Copparo (FE). L’azienda, specializzata nella produzione di componenti per macchine movimento terra e da costruzione, conferma il piano di risanamento e nuovi #investimenti per 12 mln €. x.com