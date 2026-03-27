Vergogna del consiglio Csn difende Giangrandi | Dall' assessore attacco personale inaccettabile

Durante il consiglio comunale di ieri si sono registrati momenti tesi, con accuse di insulti personali tra l’assessore alla Sicurezza e il capogruppo del Csn. Il Csn ha definito “vergogna del consiglio” l’attacco rivolto all’ex assessore Giangrandi, definendolo inaccettabile. La discussione si è accesa in un clima di forti confronti tra i presenti.

Consiglio comunale molto acceso quello di ieri con accuse di insulti personali, in particolare animi caldi tra l'assessore alla Sicurezza Luca Ferrini e il capogruppo di Csn Marco Giangrandi Consiglio comunale molto acceso quello di ieri con accuse di insulti personali, in particolare animi caldi tra l'assessore alla Sicurezza Luca Ferrini e il capogruppo di Csn Marco Giangrandi. In una nota il movimento civico Cesena Siamo “esprime pieno sostegno e solidarietà al proprio capogruppo, Marco Giangrandi, per le gravi e ingiustificate offese ricevute da parte dell’esponente repubblicano di maggioranza, assessore Ferrini, durante la seduta consiliare del 26 marzo 2026. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - "Vergogna del consiglio", Csn difende Giangrandi: "Dall'assessore attacco personale inaccettabile" Articoli correlati "Attacco inaccettabile": l'intervento del direttore generale sui concorsi in Comune infiamma il consiglioPer il capogruppo comunale Domenico Pettinari (Pettinari sindaco) un vero e proprio attacco personale che non avrebbe le gambe per camminare nei... Tutto quello che riguarda Vergogna del consiglio Csn difende... Discussioni sull' argomento Vergogna del consiglio, Csn difende Giangrandi: Dall'assessore attacco personale inaccettabile; Milano, il minuto di silenzio per Bossi in consiglio comunale finisce in bagarre. Il consigliere Pd: Vergogna. Ha sdoganato l'odio nei confronti di chi non è del nord - Il video; Funerali Bossi, cori a Pontida contro Salvini: Molla la camicia verde, vergogna; Vergogna del consiglio Csn difende Giangrandi | Dall' assessore attacco personale inaccettabile. Albiani (Pd) ha accusato Bossi di "razzismo". Le urla dei leghisti: "Vergogna". il ricordo del fondatore della Lega spacca il consiglio comunale di Milano a pochi giorni dalla sua scomparsa - facebook.com facebook Santanchè è senza vergogna e dignità. Alla mancanza di senso del limite morale si associa la mancanza del senso del limite istituzionale. Non avevamo dubbi. x.com