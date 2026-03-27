Venerdì 27 marzo 2026 si registra uno sciopero nazionale che coinvolge vari settori. Trasporti pubblici, giornalisti e altri lavoratori hanno deciso di fermarsi, causando disagi e cancellazioni di servizi. La giornata si presenta come una delle più complicate per il panorama lavorativo e dei servizi nel paese. Le autorità monitorano la situazione per gestire eventuali criticità.

Oggi, venerdì 27 marzo 2026 si presenta come una giornata particolarmente complessa per diversi settori in Italia. Tre scioperi simultanei interessano i trasporti pubblici locali, il comparto scuola e il settore dell’informazione giornalistica, con modalità e motivazioni differenti che rischiano di creare disagi diffusi nelle principali città. La protesta più estesa riguarda il trasporto pubblico locale, anche se non tutte le città italiane saranno coinvolte allo stesso modo. A Milano, l’agitazione proclamata da Ai Cobas coinvolge i lavoratori del gruppo Atm per 24 ore, con fermate garantite in due fasce orarie critiche: dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Venerdì nero, dai trasporti ai giornalisti ecco chi si ferma per lo sciopero nazionale

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