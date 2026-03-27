Nel quarto trimestre del 2025, le vendite nel settore commerciale della provincia di Piacenza mostrano segnali di rallentamento rispetto all’anno precedente. Secondo un’analisi della Camera di Commercio dell’Emilia, il 44% dei commercianti si aspetta un calo delle vendite, mentre Cella, uno degli esponenti del settore, avverte che questa preoccupazione potrebbe intensificarsi nel prossimo futuro.

Il quarto trimestre 2025 si è concluso con una lieve sofferenza per il settore, solo il 5% delle imprese prevede un aumento nel trimestre in corso: l’analisi della Camera di Commercio Commercio piacentino in lieve sofferenza nel quarto trimestre 2025. Questa l’analisi della Camera di Commercio dell’Emilia sull’andamento del settore, posto a confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente. Le vendite – scrive l’ente - hanno fatto registrare un -0,1%, con il 34% delle imprese che dichiara flessioni, il 27% che parla di stabilità, il 39% che ha registrato aumenti. In riferimento alla consistenza delle giacenze a fine trimestre, il 79% delle imprese esprime stabilità, il 10% aumento e l’11% diminuzione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Vendite, il 44% dei commercianti piacentini si aspetta un calo. Cella: «Preoccupazione destinata ad aggravarsi»

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