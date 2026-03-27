Vendite il 44% dei commercianti piacentini si aspetta un calo Cella | Preoccupazione destinata ad aggravarsi
Nel quarto trimestre del 2025, le vendite nel settore commerciale della provincia di Piacenza mostrano segnali di rallentamento rispetto all’anno precedente. Secondo un’analisi della Camera di Commercio dell’Emilia, il 44% dei commercianti si aspetta un calo delle vendite, mentre Cella, uno degli esponenti del settore, avverte che questa preoccupazione potrebbe intensificarsi nel prossimo futuro.
Il quarto trimestre 2025 si è concluso con una lieve sofferenza per il settore, solo il 5% delle imprese prevede un aumento nel trimestre in corso: l’analisi della Camera di Commercio Commercio piacentino in lieve sofferenza nel quarto trimestre 2025. Questa l’analisi della Camera di Commercio dell’Emilia sull’andamento del settore, posto a confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente. Le vendite – scrive l’ente - hanno fatto registrare un -0,1%, con il 34% delle imprese che dichiara flessioni, il 27% che parla di stabilità, il 39% che ha registrato aumenti. In riferimento alla consistenza delle giacenze a fine trimestre, il 79% delle imprese esprime stabilità, il 10% aumento e l’11% diminuzione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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