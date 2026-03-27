L'ultima ondata di freddo ha causato interruzioni nella viabilità e problemi alle infrastrutture in una zona dell'Aretino. Veicoli e centraline elettriche sono stati colpiti dalle condizioni meteorologiche, lasciando senza energia alcune aree. Un medico, bloccato dalla neve, è riuscito a raggiungere il proprio paziente grazie all'intervento dei carabinieri. Da circa 48 ore, squadre di soccorso e tecnici sono impegnate per gestire le criticità.

Il bilancio di due giorni di maltempo in provincia di Arezzo. Tante le criticità registrate a causa delle importanti nevicate che hanno riguardato soprattutto il Casentino e la Valtiberina. Ecco cosa è successo QUI gli aggiornamenti in tempo reale sulla percorribilità delle strade gestite da Anas. Sono circa 60 gli interventi effettuati nella giornata di ieri e altrettanti quelli di oggi. I maggiori disagi si sono verificati sui principali passi montani che collegano la provincia a Firenze e Forlì Cesena. Le squadre di Arezzo hanno operato con quelle della centrale e dei distaccamenti di Bibbiena, Pratovecchio e Sansepolcro per soccorrere numerose auto e mezzi pesanti rimasti bloccati. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Veicoli e centraline ko. Medico bloccato dalla neve arriva a destinazione grazie ai carabinieri

Articoli correlati

Medico del Pronto soccorso bloccato in casa dalla neve: portato in ospedale dalla Protezione civileUna chiamata di emergenza per la neve, ma diversa dalle altre nell’Epifania che ha imbiancato buona parte dell’Umbria.

Medico bloccato nella bufera salvato dai CarabinieriEmergenza neve nell’alta Valtiberina toscana, dove nelle ultime ore le intense precipitazioni hanno messo in seria difficoltà la viabilità, in...

Contenuti e approfondimenti su Veicoli e centraline ko Medico bloccato...

A Giugliano controlli al campo rom,sequestrate auto e centraline(ANSA) - NAPOLI, 08 MAR - A Giugliano in Campania i carabinieri della locale compagnia hanno setacciato il campo rom della zona Asi per monitorare e controllare i veicoli. Durante le operazioni sono ... ansa.it

Allarme smog nella Capitale, Legambiente: «Pm10 fuori controllo a Roma con 11 centraline su 13 oltre il limite»Traffico intenso, alta pressione, poco vento e riscaldamenti accesi hanno provocato un'alta concentrazione degli elementi inquinanti in questi giorni a Roma. E l'allarme per lo smog oltre il limite è ... roma.corriere.it