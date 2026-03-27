Van der Poel tris nel Piccolo Fiandre | La vittoria mi è costata sangue sudore e lacrime

L’olandese ha dominato la corsa, conquistando il suo terzo successo nel Piccolo Fiandre. La gara si è svolta a Harelbeke, con 16 muri da affrontare prima del Giro delle Fiandre. Durante l’evento, ha subito alcune cadute e ha mostrato segni di fatica, ma è riuscito a mantenere la testa della corsa fino al traguardo.

Alza la mano destra per indicare 3, tre vittorie nell’E3 Saxo Classic a Harelbeke, il piccolo Giro delle Fiandre, la corsa che anticipa di nove giorni lo spettacolo della “Ronde”. Mathieu Van der Poel fa il gesto, esausto come mai prima, si piega sul telaio, e non sono da lui queste immagini. Oggi ha vinto, terzo successo consecutivo, con una fuga solitaria di 42 km iniziata sul pavé del Vecchio Kwaremont, uno dei Muri iconici del Fiandre. Fa il vuoto, se ne va, ma anche Mathieu fatica in una corsa che quest’anno ha indurito il percorso. E così da dietro lo tengono in vista, fino all’ultimo chilometro, quando anche un fenomeno come Van der Poel capisce che cosa significa avere gli inseguitori sul collo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Van der Poel, tris nel Piccolo Fiandre: "La vittoria mi è costata sangue, sudore e lacrime" Articoli correlati Leggi anche: Sanremo, sabato la supersfida Van der Poel-Pogacar: dal Fiandre 2024 hanno vinto tutti i Monumenti Ciclocross, ancora Van Der Poel: ottava vittoria nel giorno dell'infortunio di Van AertRoma, 2 gennaio 2026 - Tutto ha una fine tranne, evidentemente, la striscia di vittorie di fila di Mathieu Van Der Poel nel ciclocross: con quello... Approfondimenti e contenuti su Piccolo Fiandre Temi più discussi: Godon batte Evenepoel al fotofinish con una volata lunghissima: terzo Pidcock; Calafiori: Il Mondiale è alla nostra portata. Mou mi mise fuori rosa con un sms; E3 Saxo Classic 2026 oggi in tv | orari percorso favoriti Van der Poel alla ricerca del tris; LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA | torna Van der Poel attenzione a Pedersen. E3 SAXO CLASSIC. ATTACCA, SOFFRE, RESISTE, È TRIS INCREDIBILE DI VAN DER POEL! 10° TRENTINFinale al cardiopalma all'E3 Saxo Classic 2026, con Mathieu Van der Poel che sembrava sconfitto, ripreso dagli inseguitori, e invece all'interno dell'ultimo chilometro si è inventato il suo terzo succ ... tuttobiciweb.it LIVE E3 Saxo Classic 2026 in DIRETTA: vittoria pazzesca di Van der Poel, sul podio Hagenes e VermeerschCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA ... oasport.it MATHIEU VAN DER POEL DOMINANTE ALL'E3 SAXO CLASSIC MVDP, con una gara perfetta, vince in solitaria la 68esima edizione della classica fiamminga: terzo successo consecutivo al ‘Piccolo Fiandre’ per l'olandese - facebook.com facebook MATHIEU VAN DER POEL DOMINANTE ALL'E3 SAXO CLASSIC MVDP, con una gara perfetta, vince in solitaria la 68esima edizione della classica fiamminga: terzo successo consecutivo al ‘Piccolo Fiandre’ per l'olandese #Ciclismo #Cycling #Va x.com