Sabato sera al Mercedes Benz Stadium di Atlanta si tiene un’amichevole internazionale tra gli Stati Uniti e il Belgio. La partita si svolge alle ore 20:30, con le formazioni delle due nazionali pronte a scendere in campo. Mentre si continuano a disputare le gare di qualificazione ai prossimi mondiali, questa sfida rappresenta un’occasione di confronto tra le due selezioni nazionali.

In questi giorni si giocano le gare di qualificazione ai mondiali, ma nel frattempo ci sono in programma anche diverse amichevoli internazionali punto una di queste la giocano USA e Belgio, che si affrontano sabato sera al Mercedes Benz Stadium di Atlanta. Gli Stati Uniti giocano la Coppa del Mondo di diritto in quanto co-. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - USA-Belgio (Amichevole, 28-03-2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

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