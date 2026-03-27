Urogine Day a Piacenza | focus su incontinenza e prolasso

A Piacenza si è svolto l’Urogine Day, un evento dedicato ai temi dell’incontinenza e del prolasso. Ogni anno, nel reparto di ginecologia dell’ospedale locale, più di 100 donne vengono sottoposte a interventi di chirurgia protesica vaginale. Oltre alle operazioni, vengono offerti percorsi di cura che comprendono trattamenti conservativi e fisioterapia del pavimento pelvico.

L’evento, rivolto a professionisti e solo su invito, vedrà la partecipazione di circa trenta medici provenienti da tutta Italia L’incontinenza urinaria, definita “la malattia silenziosa”, colpisce circa 5 milioni di italiani, di cui ben 3 milioni sono donne. Disturbi che possono insorgere a qualsiasi età ma sono più frequenti dopo i 40 anni, con un forte impatto sulla vita quotidiana: attività, lavoro e relazioni sociali possono essere compromessi. Nonostante la diffusione, molte donne esitano a rivolgersi al medico, credendo erroneamente che non esistano soluzioni efficaci. Per promuovere la conoscenza e l’innovazione in questo campo, l’Azienda Usl di Piacenza organizza l’Urogine Day, una giornata di alta formazione dedicata alla chirurgia vaginale, in programma giovedì 2 aprile. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Urogine Day a Piacenza: focus su incontinenza e prolasso Articoli correlati Ugl Piacenza: Sì alla riforma giustizia, focus su Alta Corte e merito.L’Unione Territoriale dell’Ugl di Piacenza ha annunciato l’adesione al comitato civico “per un giusto sì” in vista del referendum costituzionale del... UNICEF/Safer Internet Day: focus su Intelligenza ArtificialeUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.