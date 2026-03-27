Uomini stranieri tra 30 e 60 anni | chi sono i senza dimora di Bari

A Bari, sono state contate 404 persone senza fissa dimora, in gran parte uomini stranieri di età compresa tra 30 e 60 anni. Il dato deriva da un'indagine condotta dall'Istat in collaborazione con l'ente locale di assistenza. La rilevazione ha preso in considerazione le persone che vivono in condizioni di estrema precarietà e che non hanno un'abitazione stabile.

Sono 404 i senza fissa dimora presenti a Bari. Il numero emerge dal rilevamento realizzato da Istat in collaborazione con fio.PSD-ETS (Federazione italiana organismi per le persone senza dimora) in tutte le città metropolitane d’Italia alla fine di gennaio. Nello specifico sono 324 i senza dimora presenti nelle strutture messe a disposizione in città e 80 quello trovati in strada, numeri che ci dicono quindi che la percentuale di quelli che dimora in strada è pari al 19,8%. I posti a disposizione nelle strutture a Bari risultano essere 388 distribuiti in 13 strutture che hanno una capienza media pari a 29,8. In totale, in tutte le città metropolitane coinvolte nel censimento, il numero delle persone senza dimora, di almeno 18 anni di età, rilevate è pari a 10. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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