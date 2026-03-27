A Bari ci sono attualmente 404 persone senza dimora, secondo i dati raccolti dall'Istat in collaborazione con fio. La fascia di età di queste persone varia tra i 30 e i 60 anni, e la maggior parte sono uomini stranieri. Il rilevamento fornisce un quadro aggiornato della popolazione senza fissa dimora nella città.

Sono 404 i senza fissa dimora presenti a Bari. Il numero emerge dal rilevamento realizzato da Istat in collaborazione con fio.PSD-ETS (Federazione italiana organismi per le persone senza dimora) in tutte le città metropolitane d’Italia alla fine di gennaio. Nello specifico sono 324 i senza dimora presenti nelle strutture messe a disposizione in città e 80 quello trovati in strada, numeri che ci dicono quindi che la percentuale di quelli che dimora in strada è pari al 19,8%. I posti a disposizione nelle strutture a Bari risultano essere 388 distribuiti in 13 strutture che hanno una capienza media pari a 29,8. In totale, in tutte le città metropolitane coinvolte nel censimento, il numero delle persone senza dimora, di almeno 18 anni di età, rilevate è pari a 10. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Uomini, stranieri, tra 30 e 60 anni: chi sono i senza dimora di Bari

Articoli correlati

Senza fissa dimora, censimento “Tutti contano” anche a Bari. Puglia, lo scorso anno 21 morti La loro vita media era di 46,3 anniDi seguito il comunicato: Nel 2025 in Italia hanno perso la vita in strada 414 persone senza dimora.

Approfondimenti e contenuti su Uomini stranieri tra 30 e 60 anni chi...

Temi più discussi: Uomini, stranieri, tra 30 e 60 anni: chi sono i senza dimora di Bari; Firenze, il censimento dell’Istat fotografa la situazione dei senza fissa dimora; Il 59% delle persone senza un tetto a Firenze dorme in strada: solo Genova ha un dato più alto; Furti, rapine e lesioni. Espulso dopo 30 reati.

Uomini, stranieri, tra 30 e 60 anni: chi sono i senza dimora di BariSono 404 i senza fissa dimora presenti a Bari. Il numero emerge dal rilevamento realizzato da Istat in collaborazione con fio.PSD-ETS (Federazione italiana organismi per le persone senza ... quotidianodipuglia.it

Medici stranieri: in Italia sono 15 mila, con una crescita del 30% in dieci anniA scattare la fotografia dei Camici stranieri iscritti all’Ordine italiano è uno studio dei ricercatori dell’Enpam elaborato per l’Adnkronos Salute. In dieci anni i medici provenienti da altri Stati ... quotidianosanita.it

Castelvetrano, vigilessa seda rissa in strada tra due uomini #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Truffe e finti Carabinieri: la Polizia arresta due uomini con 3 kg d'oro x.com