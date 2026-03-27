Uomini e Donne Matteo Stratoti amareggiato dopo la scelta | Sono stato preso in giro lo sfogo

Matteo Stratoti era distrutto a Uomini e Donne dopo la puntata di ieri, quella in cui Sara Guadenzi ha scelto Alessio Rubeca. L'ex corteggiatore era davvero preso dall'ex tronista e sperava che sarebbe stato lui la sua scelta, ai microfoni di Witty Tv non ha potuto nascondere tutta la sua delusione e la sua sofferenza. Durante il suo sfogo è scoppiato in lacrime e ha detto di essere stato preso in giro. Ha anche rivelato che sbaglia sempre le sue scelte perché ogni volta investe ma sbaglia. L'ex corteggiatore ha ammesso di avere molti lati di lui che non vanno e vorrebbe avere una persona al suo fianco che possa riuscire a comprenderlo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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