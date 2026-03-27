United Rugby Championship | Treviso dura un tempo poi è solo Glasgow Warriors

Nella partita di United Rugby Championship, la Benetton Treviso ha resistito un tempo prima di essere superata dai Glasgow Warriors. La squadra italiana ha mantenuto il ritmo per i primi 40 minuti, ma nel secondo tempo ha subito un calo che ha portato alla vittoria degli avversari. La sfida si è svolta sul campo dei Glasgow Warriors, con il risultato finale a favore della squadra di casa.

La Benetton Treviso resiste un tempo e poi cede alla distanza sul campo dei Glasgow Warriors, nella sfida di United Rugby Championship. I veneti partono bene, colpiscono per primi e vanno al riposo avanti, mostrando solidità e qualità nelle giocate chiave. Nella ripresa, però, la maggiore fisicità e continuità degli scozzesi fanno la differenza, con Treviso che fatica a contenere l’urto e finisce per arrendersi sotto i colpi dei padroni di casa. Avvio equilibrato a Glasgow, con ritmi non altissimi ma grande attenzione difensiva da entrambe le parti. A rompere l’equilibrio è però la Benetton al 14’, grazie a una giocata illuminante di Alessandro Garbisi che apre un varco decisivo: Paolo Odogwu ne approfitta e vola in meta, poi trasformata da Rhyno Smith per lo 0-7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - United Rugby Championship: Treviso dura un tempo, poi è solo Glasgow Warriors Articoli correlati United Rugby Championship: le Zebre Parma crollano in casa dei Glasgow WarriorsEscono sconfitte da Glasgow le Zebre Parma, che lottano come possono in difesa contro l’armata dei Warriors nell’United Rugby Championship, ma alla... United Rugby Championship: Treviso a Glasgow a caccia del colpaccio playoffSi disputa nel weekend la quattordicesima giornata dello United Rugby Championship, torneo sempre più competitivo che mette a confronto franchigie... Tutto quello che riguarda United Rugby Championship Temi più discussi: United Rugby Championship: Treviso a Glasgow a caccia del colpaccio playoff; Benetton Rugby, Antonio Pavanello fa il punto: Pivac figura di esperienza, Marcato scelta maturata nel tempo; URC, verso Glasgow-Treviso: le parole di Thomas Gallo; Statistiche Glasgow Warriors - Benetton Treviso: Risultati Rugby. United Rugby Championship: Treviso a Glasgow a caccia del colpaccio playoffSi disputa nel weekend la quattordicesima giornata dello United Rugby Championship, torneo sempre più competitivo che mette a confronto franchigie ... oasport.it United Rugby Championship: Treviso risale la china e la zona playoff è a 7 puntiA cinque giornate dalla conclusione della stagione regolare dello United Rugby Championship, il Benetton rilancia con forza la propria candidatura alla ... oasport.it I Leoni tornano in campo in trasferta! Glasgow Warriors #BenettonRugby Round 14 BKT United Rugby Championship 27.03.2026 Scotstoun Stadium di Glasgow 20:45 #GLAvBEN Sky Sport Arena #WeAreLions #gameday #BKT - facebook.com facebook Lo United Rugby Championship riparte in grande stile, ufficializzati i direttori di gara del prossimo turno x.com