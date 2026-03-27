Nel fine settimana si svolge la quattordicesima giornata dello United Rugby Championship, un torneo che coinvolge squadre provenienti da Irlanda, Scozia, Galles, Italia e Sudafrica. Tra le partite in programma, una delle più attese vede la squadra italiana impegnata in trasferta a Glasgow, con l’obiettivo di ottenere una vittoria importante per i playoff. La competizione si conferma sempre più equilibrata e combattuta.

Si disputa nel weekend la quattordicesima giornata dello United Rugby Championship, torneo sempre più competitivo che mette a confronto franchigie provenienti da Irlanda, Scozia, Galles, Italia e Sudafrica. Un turno che può dire molto nella corsa ai playoff, soprattutto per le squadre che inseguono un posto tra le prime otto quando mancano ormai poche giornate al termine della stagione regolare. Tra queste c’è la Benetton Treviso, chiamata a una rimonta non semplice: i veneti occupano attualmente il dodicesimo posto e devono recuperare sette punti sull’ottava posizione per rientrare nella zona che vale la post-season. La vittoria dello scorso weekend contro gli Ospreys per 31-19 a Monigo ha ridato fiducia all’ambiente, ma ora servirà continuità per alimentare concretamente le ambizioni playoff. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Rugby Championship: Treviso a Glasgow a caccia del colpaccio playoff

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