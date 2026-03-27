Nell’ultimo consiglio dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” tenutosi ad Alessano, sono state nominate le nuove cariche presidenziali per il periodo 2026-2028. L’assemblea ha deciso gli incarichi e le nomine per i prossimi due anni, segnando un cambio di amministrazione all’interno dell’ente. La seduta ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei vari comuni dell’Unione.

Avvicendamenti e nuovo corso presso nell’Ente locale: nel consiglio tenutosi ad Alessano scelte le figure per il biennio 2026-2028. Si tratta di Ricchiuti, Longo e Biasco ALESSANO – Avvicendamenti e nuovo corso per l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”: nel consiglio tenutosi nelle scorse ore, ad Alessano, infatti, sono state elette le nuove cariche presidenziali per il 2026-2028. Si tratta di Lorenzo Ricchiuti, sindaco di Morciano di Leuca, che è stato eletto presidente di giunta. Il consigliere comunale di Miggiano, Rocco Longo, invece, è stato eletto presidente del consiglio. La carica di vicepresidente è stata, infine, affidata alla consigliera del Comune di Corsano, Luciana Biasco. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Unione Comuni “Terra di Leuca”: elette le nuove cariche presidenziali

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