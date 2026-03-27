L’Union Brescia ha comunicato ufficialmente la separazione da Elia Legati, responsabile del settore giovanile. La decisione è stata annunciata nelle ultime ore, senza preavviso o segnali precedenti, e rappresenta una modifica improvvisa all’interno del club. La notizia è stata resa nota tramite un comunicato ufficiale diffuso dalla società.

Una separazione improvvisa, arrivata senza segnali alla vigilia. L’Union Brescia ha annunciato la fine del rapporto con Elia Legati, responsabile del settore giovanile, con una comunicazione ufficiale diffusa nelle ultime ore. “La società comunica che, in data odierna, si è concluso consensualmente il rapporto professionale con il Responsabile del Settore Giovanile, Elia Legati”. Una nota breve, che ha sancito la chiusura di un percorso recente ma significativo all’interno del club. Legati aveva assunto il ruolo dopo la fine della carriera da calciatore, rimanendo legato alla realtà che lo aveva visto protagonista anche in campo. Dopo aver guidato la FeralpiSalò da capitano fino alla storica promozione in Serie B, aveva intrapreso un percorso dirigenziale all’interno della società. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Union Brescia, scossa nel club: si separano le strade con Elia Legati

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