Unimpresa | sostegno a Marinelli per la rinascita di Avellino e Irpinia

Unimpresa ha dichiarato di sostenere la candidatura di Giuseppe Marinelli, presidente provinciale della Confesercenti. La proposta riguarda la rinascita di Avellino e dell’Irpinia. La posizione è stata comunicata tramite una dichiarazione pubblica, in cui si esprime il supporto a Marinelli senza ulteriori dettagli sul progetto o sulle motivazioni. La notizia si inserisce in un contesto di iniziative legate alla rappresentanza imprenditoriale locale.

Catauro: "Contro la malapolitica serve un progetto condiviso per il rilancio del territorio, al fianco del mondo produttivo" “Condividiamo e siamo pronti a sostenere la proposta di candidatura di Giuseppe Marinelli, presidente provinciale della Confesercenti. Un rappresentante del mondo produttivo, che conosce da vicino i problemi del commercio e del terziario, avendo maturato una notevole esperienza sul campo, e che da anni è impegnato nel dialogo con le istituzioni e per la promozione della città di Avellino e dell’intera provincia”. Così Ignazio Catauro, presidente di Unimpresa Irpinia-Sannio. “L’economia locale – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – purtroppo è sempre più asfittica e servono risposte efficaci per rilanciare l’intero sistema produttivo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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