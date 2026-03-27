unicef e non solo il blocco umanitario sigilla la striscia

Dopo l’Unicef, anche l’Undp ha subito il blocco degli accessi umanitari nella Striscia di Gaza. Israele ha dichiarato che il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo trasportava prodotti non autorizzati dall’occupazione, interrompendo così le operazioni di consegna di aiuti umanitari. La decisione si inserisce in un quadro di restrizioni più ampio che coinvolge diverse organizzazioni internazionali.

Terra rimossa Dopo i vaccini e i kit medici, stop agli aiuti del Programma Onu per lo sviluppo. Via libera a speculazioni e traffici degli ex militari Terra rimossa Dopo i vaccini e i kit medici, stop agli aiuti del Programma Onu per lo sviluppo. Via libera a speculazioni e traffici degli ex militari Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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