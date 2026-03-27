Una società sana protegge gli indifesi

Una gattina è stata trovata in condizioni critiche nel parco di Tor Tre Teste, a Roma. Presentava gravi lesioni agli organi genitali, che sono state attribuite a un atto di violenza. La scoperta è stata fatta da un cittadino che ha immediatamente segnalato la situazione alle autorità competenti. La vicenda ha suscitato sdegno e richieste di intervento da parte delle associazioni animaliste.

Gentile Direttore Feltri, sono sconvolta da quanto accaduto a Roma, nel parco di Tor Tre Teste. Una gattina è stata ritrovata in condizioni pietose, con gravi lesioni agli organi genitali, compatibili con una violenza. Le confesso che non riesco a togliermi questa immagine dalla testa. Non mangio da giorni. Ho dei gatti in casa, li ho salvati dalla strada, e ogni volta che li guardo penso a quella povera creatura e all'orrore che ha subito. Mi domando: come si può arrivare a tanto? Che tipo di mente può compiere un gesto simile? Qui non siamo più davanti solo a un reato, ma a qualcosa che inquieta profondamente, che fa paura. Direttore, la prego: mi aiuti a capire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Una società sana protegge gli indifesi Articoli correlati Leggi anche: Papa Leone: una società è sana se tutela sacralità della vita Il nuovo asse fascioprogressista per lasciare gli ucraini indifesiNei giorni in cui le case, le scuole, gli ospedali, gli asili ucraini sono sottoposti a ondate sempre più pesanti di bombardamenti russi, per il... Alien Guide 6 | The Hidden Races: Horgonians, Serpents, Duwatians & D’Ah-Pleiadians Altri aggiornamenti su società sana Argomenti discussi: Sana e salva: quando lo sport protegge (di C. Banella). Salute: Società italiana pediatria, sei A per una crescita sanaSei A per una crescita sana perché la salute si costruisce fin da piccoli. In occasione della Giornata mondiale della salute, che ricorre oggi, 7 aprile, la Società italiana di pediatria (Sip) ... agensir.it Ruggeri: Società sana. Dobbiamo crederciContinua a lavorare in campo la Fermana che oggi sosterrà una doppia seduta (domani test in famiglia), con la società... Continua a lavorare in campo la Fermana che oggi sosterrà una doppia seduta ... ilrestodelcarlino.it