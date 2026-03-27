Una mamma critica la scuola sui social condannata I figlio aveva lanciato petardi in classe

Una madre è stata condannata dopo aver pubblicato sui social un messaggio in cui criticava la scuola, accusandola di trattare in modo negativo gli studenti con disabilità. La condanna segue un provvedimento del consiglio di classe straordinario, che si era riunito in seguito a un episodio in cui il figlio aveva lanciato petardi all’interno dell’aula.

Dopo il provvedimento, disposto dal consiglio di classe straordinario, la donna aveva pubblicato sui social un messaggio accusando la scuola di comportamenti negativi verso gli alunni con disabilità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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