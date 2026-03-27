Un weekend per giocare e imparare | torna Bergamo Ludens

Nel fine settimana del 28 e 29 marzo si tiene a Bergamo l’evento «Bergamo Ludens», dedicato a giochi e attività educative. La manifestazione invita adulti e bambini a partecipare a diverse iniziative legate al mondo del gioco. Durante le due giornate saranno proposte attività, laboratori e momenti di confronto, con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento attraverso il gioco.

Articolo. «Giocare è una cosa seria». Da questa idea nasce il festival che questo weekend del 28 e 29 marzo porterà in città oltre 40 realtà del mondo ludico ed educativo Bergamo si prepara a cambiare volto per un intero fine settimana. Domani, sabato 28, e domenica, 29 marzo, la città si trasformerà in un grande laboratorio creativo diffuso grazie a « Bergamo Ludens », il festival dedicato al gioco come strumento educativo, sociale e culturale. Un appuntamento che non si limita all’intrattenimento, puntando invece a ridefinire il significato del gioco nella società. Promosso dalla Cooperativa Sociale San Martino Progetto Autonomia insieme a... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Un weekend per giocare e imparare: torna «Bergamo Ludens» Articoli correlati Leggi anche: Giocare per imparare la vita. Una passione senza età Fabregas si scusa per il commento su Saelemaekers: «Sono giovane, devo imparare, vorrei tanto giocare oggi»Un allenatore determinato e concentrato, Cesc Fabregas, ha parlato in vista della sfida tra Como e Juventus, offrendo una lettura chiara della... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bergamo Ludens Argomenti discussi: Un weekend per giocare e imparare: torna Bergamo Ludens; Guida agli eventi del weekend (27 – 29 marzo). Un weekend per giocare e imparare: torna «Bergamo Ludens»Bergamo si prepara a cambiare volto per un intero fine settimana. Domani, sabato 28, e domenica, 29 marzo, la città si trasformerà in un grande laboratorio creativo diffuso grazie a « Bergamo Ludens » ... ecodibergamo.it