A Portogruaro si terrà il weekend del 28 e 29 marzo il Rétro Market al Bocciodromo, un evento dedicato al vintage e al commercio di prodotti usati. L'iniziativa si svolgerà in questa struttura cittadina, offrendo l'opportunità di acquistare abbigliamento, oggetti e accessori di seconda mano. La manifestazione è aperta al pubblico e prevede la partecipazione di diversi espositori.

Sarà un weekend all'insegna del vintage e del ‘second hand’ a Portogruaro con l'evento Rétro Market al Bocciodromo, in programma il 28 e 29 marzo. Abiti del passato, vinili e poster da collezione, e ancora design e artigianato artistico. Gli espositori, spiegano gli organizzatori «sono stati selezionati con cura, troverete stand pieni di passioni da condividere e da esplorare». Il mercato sarà aperto sabato dalle ore 10 alle 20 e domenica dalle ore 10 alle 18. Prevista anche un'area food, dj set, in un ambiente in cui potranno accedere anche gli animali da compagnia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Un weekend all'insegna di vintage e 'second hand' al Bocciodromo di Portogruaro

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