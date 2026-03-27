A Capitanata è stato avviato un taxi sociale che offre servizi di trasporto per commissioni, visite mediche e altri bisogni quotidiani. Il progetto, chiamato Su, include un sistema integrato di servizi volto a migliorare la mobilità e l’accesso ai diritti delle persone coinvolte, con l’intento di favorire l’inclusione sociale e contrastare il caporalato nella zona.

Potenziate le attività dei Poli sociali integrati nell’ambito del progetto Su.Pr.Eme 2 Un sistema integrato di servizi per garantire mobilità sicura, accesso ai diritti e inclusione sociale: è questo l’obiettivo dei nuovi interventi attivati nell’ambito del progetto Su.Pr.Eme 2, coordinato dalla Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus insieme a una rete di partner del Terzo Settore della provincia di Foggia. Tra i servizi più rilevanti spicca il Taxi sociale, pensato per accompagnare i beneficiari verso ospedali, centri sanitari, questure, CAF, patronati e uffici pubblici. Il servizio dispone di due mezzi operativi, uno dedicato all’area sud (Foggia, Manfredonia, Cerignola) e uno all’area nord (Foggia, San Severo, Lucera). 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Un taxi sociale contro il caporalato in Capitanata: "Li portiamo a fare commissioni, visite mediche e servizi"

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