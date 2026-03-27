Un ragazzo di 24 anni è scomparso a Calestano, portando le forze dell'ordine a iniziare le ricerche da ieri. La stazione Monte Orsaro sta cercando una persona dispersa in una zona boschiva di Chiastre di Ravarano. Le operazioni di ricerca sono in corso per rintracciare il giovane, coinvolgendo squadre di soccorso e volontari.

La stazione monte Orsaro è impegnata nella ricerca di una persona dispersa in zona boschiva a Chiastre di Ravarano. Sul posto sono presenti 20 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che stanno operando e svolgendo battute di ricerca insieme alla Protezione Civile, i Carabinieri di Berceto e Calestano e i vigili del fuoco di Langhirano. Del giovane non si hanno più notizie da ieri pomeriggio. Squadre dei vigili del fuoco al lavoro per cercare di trovarlo. Si tratta di un 24enne che ha abbandonato l’auto proprio a Chiastre di Ravarano e di lui non si hanno più notizie. Le ricerche sono riprese con le prime luci del mattino (il 24enne è residente in provincia di Parma) m. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Un ragazzo di 24 anni scompare a Calestano: ricerche da ieri

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