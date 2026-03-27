Nell’episodio di stasera di “Un posto al sole”, Niko si accorge che Manuela non si trova in chiesa durante la cerimonia. La puntata andrà in onda venerdì 27 marzo 2026 e molti spettatori sono interessati a scoprire come si svilupperanno gli eventi.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 27 marzo 2026, nell'ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che è finalmente arrivato il giorno del matrimonio tra Niko e Manuela, ma a lui non sfuggirà un importante dettaglio. Spoiler Un posto al sole 27 marzo 2026: Manuela arriverà in tempo in chiesa per sposare Niko? In chiesa Poggi, pronto a pronunciare il fatidico si, si renderà conto che quella al suo fianco non è la Cirillo giusta, infatti a causa di un imprevisto Manuela ha chiesto alla gemella di sostituirla. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 27 marzo 2026: Niko capisce che Manuela non è in chiesa, la cerimonia…

Articoli correlati

Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni al 27 marzo: Niko riuscirà a sposare Manuela?

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 marzo 2026: Micaela ‘sostituisce’ Manuela alle nozze, ma Niko se ne accorge© US RaiMatrimonio con ‘imprevisto’ in arrivo nelle prossime puntate di Un Posto al Sole.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Un Posto al Sole spoiler 27 marzo 2026...

Temi più discussi: Un Posto al Sole, le anticipazioni dal 23 al 27 marzo: Manuela rischia di far saltare il Sì; Un Posto al Sole, anticipazioni 23-27 marzo: Niko ferma le nozze con Manuela, Greta nasconde un segreto e Eduardo rischia grosso; Un posto al sole - S30E6914 - Puntata del 26/03/2026 - Video; Un posto al sole, le trame dal 16 al 20 marzo 2026.

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 27 marzo 2026: il matrimonio di Niko va a monteLe trame di Un Posto al Sole di venerdì 27 marzo 2026: le nozze con Manuela rischiano di non essere celebrate. Pino torna alla carica con Rosa. libero.it

Un posto al sole: un personaggio in ospedale (e due tradimenti)Le trame di Un Posto al Sole per la settimana dal 30 marzo al 3 aprile: un ricovero potrebbe essere decisivo per Eduardo, Alberto e Cristina, che vigliaccate. libero.it

TEGGIANO: GLI STUDENTI DEL “POMPONIO LETO” BRILLA ALLE OLIMPIADI DI INFORMATICA, SECONDO POSTO REGIONALE Prestigioso traguardo per il Polo Liceale Pomponio Leto di Teggiano, che si distingue a livello regionale conquista - facebook.com facebook

Secondo posto a Carsoli nell'Under 23/Senior per il pilota di #Moncucco #CorriereChieri #Edicola #Digitale x.com