Un posto al sole le anticipazioni del 30 marzo 2026 | Serena ha un segreto inconfessabile

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 30 marzo 2026. Nella puntata precedente del 27 marzo 2026. In chiesa, Niko si accorge della sostituzione tra Micaela e Manuela: la cerimonia si interrompe e il sacerdote sembra pronto a sospendere tutto. Resta il dubbio se Manuela riuscirà ad arrivare in tempo per sposare Niko. 🔗 Leggi su Dilei.it

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