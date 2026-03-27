Un pomeriggio di arte e letture per i più piccoli | ospite della rassegna Piccoli mondi l' autrice Fabiola Crudeli

Mercoledì 1 aprile si terrà un evento dedicato ai bambini presso la biblioteca Carnacini di Roncofreddo, all’interno della rassegna “Piccoli Mondi in Biblioteca”. La giornata sarà caratterizzata da attività di lettura e arte, rivolta a bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni. L'ospite dell’appuntamento sarà l’autrice Fabiola Crudeli.

Il nuovo appuntamento della rassegna “Piccoli Mondi in Biblioteca” si terrà mercoledì 1 aprile alla biblioteca Carnacini di Roncofreddo, con un pomeriggio interamente dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni. L’evento unisce lettura, laboratorio creativo e momenti di socialità, offrendo anche agli adulti uno spazio di relax e convivialità. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo dei libri attraverso esperienze di ascolto, partecipazione e condivisione. Protagonista dell’incontro sarà il libro "La piadina della nonna" di Fabiola Crudeli, pubblicato nel 2025 da Il Ponte Vecchio e illustrato da Alessandra Placucci.... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Un pomeriggio di arte e letture per i più piccoli: ospite della rassegna "Piccoli mondi" l'autrice Fabiola Crudeli Articoli correlati Roncofreddo, a inaugurare la rassegna Piccoli Mondi l'illustratore Michele Papetti con "Esercizi di contrasto"Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) “Piccoli... Una selezione di notizie su Fabiola Crudeli Discussioni sull' argomento Un pomeriggio di arte e letture per i più piccoli: ospite della rassegna Piccoli mondi l'autrice Fabiola Crudeli; Un pomeriggio di arte e letture per i pi piccoli: ospite della rassegna Piccoli mondi l'autrice Fabiola Crudeli; Un pomeriggio di arte e letture per i più piccoli | ospite della rassegna Piccoli mondi l' autrice Fabiola Crudeli. Fabiola Crudeli. La piadina della nonna. Letture e laboratorio per bimbi dai 6 anni in su - facebook.com facebook