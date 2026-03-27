Un giornalista rumeno provoca Montella e lui risponde così

Dopo la partita tra Turchia e Romania, terminata 1-0 e che ha portato la squadra di Montella alla finale playoff contro il Kosovo, un giornalista rumeno ha rivolto una domanda provocatoria:

Nella conferenza stampa postpartita di Turchia-Romania (1-0) che ha permesso alla formazione di Vincenzo Montella di accedere alla finale playoff contro Kosovo, un giornalista rumeno l'ha provocato così: "Se la Turchia non si qualificherà ti dimetterai?". Questa la risposta ironica rivolgendosi al traduttore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un giornalista rumeno provoca Montella e lui risponde così Articoli correlati "Mi vedi stanco?": il giornalista punzecchia Spalletti, lui risponde cosìIl tecnico bianconero in conferenza stampa ha parlato prima di Yildiz e delle sue potenzialità, poi si è lasciato andare a una rapida gag con i... "Chi ha pagato la cena con Totti?". Il giornalista spiazza Gasperini e lui risponde cosìGian Piero Gasperini parla della cena dello scorso lunedì con Totti: il siparietto con il giornalista in conferenza stampa è tutto da ridere! Guarda...