Nell’Italia guidata da Rino, gli infortunati non vengono lasciati da parte e si uniscono al gruppo, anche se non possono scendere in campo. Vicario si è sottoposto a un intervento per un’ernia, mentre Gabbia, Di Lorenzo e Zaccagni sono assenti per motivi di salute, ma partecipano alle attività di squadra. La presenza di tutti contribuisce alla coesione del gruppo durante gli allenamenti.

Il concetto di unità è molto vago e si declina in tanti modi, quasi tutti soggettivi. Sull’idea di gruppo scelta dall’Italia invece si avverte qualcosa di vero, sincero, incontestabile, al di là delle parole del ct Gattuso che sin dal primo giorno di ritiro a Coverciano ha elogiato il comportamento dei giocatori infortunati (Scamacca) o acciaccati (Bastoni, Mancini, Politano, Calafiori) che hanno preferito partecipare all’avventura premondiale anche senza avere la certezza di poter aiutare la Nazionale sul campo. Fatti, non chiacchiere. Chiesa no, non ce l’ha fatta. Ma questa è una storia che non c’entra molto con i muscoli o le articolazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un dolorino e via da Coverciano? Non più: nell'Italia di Rino gli infortunati stanno in gruppo e tifano

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