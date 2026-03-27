Ultimissime Inter LIVE | Stankovic torna in nerazzurro si apre il duello per Kessie

Nella giornata sono state aggiornate le ultime notizie riguardanti l'Inter, con particolare attenzione al ritorno di un ex giocatore in squadra. Contestualmente si è aperto un confronto tra i club per l'acquisto di un centrocampista internazionale. Queste novità sono state riportate in diretta, offrendo un quadro delle mosse più recenti nel settore calciomercato nerazzurro.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 27 MARZO. Kessie, derby d’Italia per il ritorno: Ausilio ha incontrato l’agente a febbraio, l’Inter sfida la Juve. Ultime. Kessie è sempre più vicino a lasciare l’Al-Ahli a parametro zero a fine stagione: l’Inter c’è e sfida la Juve per l’ivoriano Stankovic torna all’Inter: Marotta esercita la recompra da 23 milioni per il nuovo gioiello di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Stankovic torna in nerazzurro, si apre il duello per Kessie Articoli correlati Ultimissime Juve LIVE: gli aggiornamenti su Kessie, duello con l’Inter per Vicariodi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni. Intanto parla così Stankovic Jr Approfondimenti e contenuti su Ultimissime Inter Temi più discussi: Stankovic torna all'Inter in estate: i nerazzurri attiveranno la recompra, i costi e il futuro del giocatore; Il conto alla rovescia di Lautaro: l'Inter aspetta il suo Capitano, Manca sempre meno!. Aleks Stankovic approva; Calciomercato Inter LIVE | Stankovic rientra alla base a fine stagione il piano per l’ingaggio di Vicario; Aleksandar Stankovic torna a casa, l'Inter eserciterà il diritto di recompra. Inter, uno Stankovic non basta: anche Filip può tornare a Milano | CML'Inter potrebbe riportare a Milano anche Filip Stankovic: il portiere serbo seguito durante il match tra Venezia e Monza ... calciomercato.it Stankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Il piano del clubStankovic Inter, c'è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Il piano del club ... calcionews24.com FcInterNews.it. . Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews. Le ultimissime alla vigilia di Italia-Irlanda del Nord, semifinale playoff dei Mondiali. Spazio anche ai rumors attorno al futuro di Alessandro Bastoni che arrivano non solo dalla Spagna. - facebook.com facebook Fiorentina-Inter, Roma-Lecce, Bologna-Lazio e tennis: le ultimissime x.com