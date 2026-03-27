Ucraina droni russi su Kharkiv | otto feriti

Nella notte tra giovedì e venerdì, un attacco con droni ha colpito un edificio residenziale a Kharkiv, seconda città dell’Ucraina. L’attacco ha provocato almeno otto feriti tra i residenti. La zona è stata raggiunta da diversi dispositivi volanti, senza che siano stati segnalati danni strutturali significativi. Al momento, non sono state fornite dichiarazioni ufficiali sulle responsabilità dell’attacco.

Nuovo attacco russo su Kharkiv, la seconda città dell’Ucraina. Nella notte tra giovedì e venerdì, droni hanno colpito un edificio residenziale, causando almeno otto feriti. Le immagini diffuse dai soccorsi mostrano un grattacielo danneggiato, con diversi appartamenti distrutti ai piani alti. Il sindaco Ihor Terekhov ha confermato i danni a un palazzo di nove piani. L’attacco arriva in una fase di forte escalation. Nei giorni scorsi Mosca ha lanciato centinaia di droni e missili, mentre Kiev ha risposto con raid massicci sul territorio russo e in Crimea. Sul fronte diplomatico, i colloqui di pace risultano sospesi, mentre l’attenzione degli Stati Uniti è concentrata sulla crisi in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, droni russi su Kharkiv: otto feriti Articoli correlati Leggi anche: Ucraina, missili e droni russi su Kiev e Kharkiv Leggi anche: Ucraina, ancora missili e droni russi su Kiev e Kharkiv Ucraina, missili e droni su Kiev e Leopoli Una raccolta di contenuti su Ucraina droni russi su Kharkiv otto... Temi più discussi: Zelensky: Usa vogliono che l'Ucraina si ritiri dal Donbass in cambio delle garanzie di sicurezza; Zelensky: garanzie di sicurezza dagli Usa solo se cederemo il Donbass; Drone russo sconfina in Estonia, un altro in Lettonia 'apparentemente ucraino'; Raffica di droni russi sull'Ucraina: cinque feriti e blackout in molte regioni. Guerra Ucraina Russia, Kiev: Droni di Mosca su centro Leopoli, danni a sito UnescoLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Kiev: 'Droni di Mosca su centro Leopoli, danni a sito Unesco' ... tg24.sky.it Attacco record sull’Ucraina: mille droni russi in 24 ore, colpita Leopoli nel pomeriggioRaid anche in altre aree del Paese: Zelensky aveva avvertito dell'arrivo di un imminente attacco massiccio dalla Russia ... tg.la7.it La lezione ucraina che Trump s'ostina a ignorare. Le milizie filo-iraniane usano droni in fibra ottica appresi dai russi, mentre Washington rifiuta le offerte di aiuto di Kyiv. Di @paolapeduzzi x.com Continua il suicidio europeo condito da tonnellate di ipocrisia! I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI - Domenica 29 marzo, alle 21.00, sarò a PERUGIA all'Auditorium San Francesc al prato, con il mio monologo “Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massa - facebook.com facebook