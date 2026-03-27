Ucraina droni russi su Kharkiv | otto feriti

Da lapresse.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra giovedì e venerdì, un attacco con droni ha colpito un edificio residenziale a Kharkiv, seconda città dell’Ucraina. L’attacco ha provocato almeno otto feriti tra i residenti. La zona è stata raggiunta da diversi dispositivi volanti, senza che siano stati segnalati danni strutturali significativi. Al momento, non sono state fornite dichiarazioni ufficiali sulle responsabilità dell’attacco.

Nuovo attacco russo su Kharkiv, la seconda città dell’Ucraina. Nella notte tra giovedì e venerdì, droni hanno colpito un edificio residenziale, causando almeno otto feriti. Le immagini diffuse dai soccorsi mostrano un grattacielo danneggiato, con diversi appartamenti distrutti ai piani alti. Il sindaco Ihor Terekhov ha confermato i danni a un palazzo di nove piani. L’attacco arriva in una fase di forte escalation. Nei giorni scorsi Mosca ha lanciato centinaia di droni e missili, mentre Kiev ha risposto con raid massicci sul territorio russo e in Crimea. Sul fronte diplomatico, i colloqui di pace risultano sospesi, mentre l’attenzione degli Stati Uniti è concentrata sulla crisi in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ucraina, droni russi su Kharkiv: otto feriti

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