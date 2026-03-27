Ucciso brutalmente nel corso di una lite a San Severo | cristiani e islamici pregano per Mamina Nyassy

Martedì 31 marzo, alle 18, a San Severo si terrà un incontro di preghiera interreligiosa per ricordare il giovane del Gambia, ucciso durante una lite che si è conclusa in modo violento. Alla cerimonia parteciperanno persone di diverse fedi, tra cristiani e musulmani, che si sono riunite per ricordare la vittima.

Con un incontro di preghiera interreligiosa, alle 18 di martedì 31 marzo, a San Severo, sarà ricordato il giovane del Gambia Mamina Nyassy, ucciso nel corso di una lite finita in tragedia. “Sarà un momento di silenzio, preghiera e fraternità” dicono don Andrea Pupilla e don Nazareno Galullo, rispettivamente direttore della Caritas Diocesana e dell’ufficio Migrantes della Diocesi di San Severo. All’iniziativa, partita dalla Caritas e dall’ufficio Migrantes della Diocesi di San Severo, realtà da tempo impegnate accanto ai fratelli migranti, condividendone fatiche, speranze e dignità, parteciperà anche il Vescovo Mons. Giuseppe Mengoli. "Non si... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Ucciso brutalmente nel corso di una lite a San Severo: cristiani e islamici pregano per Mamina Nyassy Articoli correlati Ucciso brutalmente nel corso di una lite a San Severo: cristiani e islamici prega per Mamina NyassyCon un incontro di preghiera interreligiosa, alle 18 di martedì 31 marzo, a San Severo, sarà ricordato il giovane del Gambia Mamina Nyassy, ucciso... Cristiani sionisti pregano per l’offensiva israeliana. Palestina oscurataLa guerra grande Cresce il fervore messianico per i successi militari di Israele. Una raccolta di contenuti su San Severo Lite tra migranti nel ghetto di San Severo: giovane del Gambia ucciso a colpi di martelloLa vittima, circa 20 anni, è rimasta gravemente ferita durante una lite in contrada Sant’Elia; indagini dei Carabinieri e della Polizia in corso ... lagazzettadelmezzogiorno.it San Severo, ucciso a colpi di fucile un agricoltore: Gaetano Cicerale aveva 49 anniE' stato ucciso a colpi di arma da fuoco, un fucile con ogni probabilità, Gaetano Cicerale l'agricoltore incensurato di 49 anni di San Severo, trovato senza vita nel tardo pomeriggio di ieri in una ... bari.repubblica.it