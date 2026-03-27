Dopo dodici anni, l’uomo condannato per l’omicidio di Federica Mangiapelo è stato rilasciato. Il padre della vittima, intervistato in una trasmissione televisiva, ha parlato di come questa decisione abbia riaperto una ferita ancora aperta. La vicenda, che ha attirato l’attenzione pubblica, è tornata a essere al centro del dibattito pubblico e mediatico.

“Si è riaperta una ferita”. È con queste parole che Luigi Mangiapelo affida ancora una volta il suo dolore al pubblico, ospite della trasmissione “Diritto e Rovescio” andata in onda ieri sera su Rete 4, dove la vicenda di sua figlia Federica è tornata al centro del dibattito. Un dolore che, a distanza di anni, non si è mai attenuato e che oggi torna a farsi ancora più lacerante dopo la notizia del ritorno in libertà dell'autore del delitto. Una ferita che non ha mai smesso di sanguinare e che, secondo il padre, si riapre con la stessa violenza di allora, riportando tutto a quella notte del 2012. Federica Mangiapelo aveva appena 16 anni quando, la mattina del primo novembre 2012, fu trovata senza vita nelle acque del lago di Bracciano, ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Uccise Federica Mangiapelo, dopo 12 anni è libero. Il padre a Diritto e Rovescio: "Si è riaperta una ferita".

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Chi è il padre di Federica Mangiapelo, uccisa a 16 anni dal fidanzatoLuigi Mangiapelo, chi è il padre di Federica: la sua storia, l'omicidio al lago di Bracciano e la scarcerazione di Marco Di Muro. donnaglamour.it

Dopo dodici anni di carcere torna libero Marco Di Muro, il fidanzato che il 1 novembre del 2012 uccise Federica Mangiapelo, 16 anni, affogandola nel lago di Bracciano. Di Muro, 31 anni, arrestato per l’omicidio nel 2014, ha visto le porte del carcere riaprirsi u - facebook.com facebook