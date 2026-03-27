Turchia l’effetto Yildiz | il 10 della Juve prenota il Mondiale

Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, ha segnato il gol decisivo nella semifinale playoff contro la Romania, portando la nazionale turca a un passo dalla qualificazione al Mondiale. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0 in favore della Turchia, con Yildiz che ha giocato un ruolo centrale nel risultato. La squadra turca si prepara ora alla sfida finale che potrebbe portarla alla fase mondiale.

Kenan Yildiz trascina la Turchia a un passo dal sogno: il numero 10 della Juventus è stato l’assoluto protagonista della semifinale playoff vinta per 1-0 contro la Romania. Sotto la guida di Vincenzo Montella, il talento classe 2005 ha disputato l’intera gara, confermandosi il faro tecnico della nuova generazione turca. Nonostante una marcatura asfissiante che lo ha visto spesso raddoppiato o triplicato dai difensori romeni, Yildiz ha illuminato il campo del Besiktas, colpendo una traversa clamorosa e dettando i ritmi della manovra offensiva con una precisione chirurgica. I dati della sua partita descrivono un giocatore totale: 3 passaggi chiave, 2 dribbling riusciti su 3 e una precisione nei passaggi del 92% ( 47 su 51 ). 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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