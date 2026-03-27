Sul profilo Instagram di una squadra di calcio, è stato pubblicato un commento che prende in giro un difensore, chiamato in modo scherzoso. La notizia è stata riportata da Tuttosport, che ha confermato l’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto del commento o sulla reazione dei diretti interessati. La vicenda si inserisce nel contesto delle discussioni sui social legate al mondo sportivo.

Attraverso un post sul profilo Instagram ufficiale, la Juventus ha voluto celebrare la prima rete di Bremer con la maglia verdeoro del Brasile, arrivata nella sconfitta casalinga per 2-1 contro la Francia: reti di Kylian Mbappe, Hugo Ekitike e, appunto, del difensore bianconero. Tra i commenti è riapparsa una vecchia conoscenza del mondo juventino: Adrien Rabiot – a Torino dal 2019 al 2024 – che ha tenuto a precisare come fosse finita la partita. Tante le risposte al francese del Milan, tra chi ha mostrato nostalgia e chi invece ha attaccato l’ex bianconero. La Juventus ha realizzato un post di congratulazioni per festeggiare la prima marcatura con la maglia della nazionale brasiliana da parte di Bremer, giunto alla quinta presenza con la nazionale guidata da Carlo Ancelotti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – il commento che prende in giro… Bremer

Articoli correlati

Leggi anche: Simulo ergo sum: la furbizia di Bastoni e il pallone che prende i vizi della politica | il commento

TS – la decisione su Yildiz e Bremer, ci sono Rizzo e Gil PucheSono 22 i calciatori a disposizione di Luciano Spalletti per il ritorno del playoff di Champions League contro il Galatasary.

Contenuti utili per approfondire TS il commento che prende in giro Bremer

Rabiot, siparietto social Juve: il commento che prende in giro... BremerAttraverso un post sul profilo Instagram ufficiale, la Juventus ha voluto celebrare la prima rete di Bremer con la maglia verdeoro del Brasile, arrivata nella sconfitta casalinga per 2-1 contro la Fra ... tuttosport.com

Bremer, il difensore che cambia la Juventus. Ha una clausola risolutoria in estateGleison Bremer è l'ago della bilancia della Juventus, almeno dalla cintola in giù. Con lui i bianconeri cambiano completamente il rendimento. tuttomercatoweb.com