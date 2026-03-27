TS – Anghelè corre con la Juve dei grandi!

Da justcalcio.com 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo nome sta emergendo nel panorama calcistico, con un giocatore che si sta facendo notare alla Juventus. La sua presenza sta attirando l’attenzione di allenatori e addetti ai lavori, anche se ancora non è molto conosciuto al grande pubblico. La sua crescita sul campo sta attirando interesse, mentre lo staff tecnico osserva attentamente i suoi progressi.

2026-03-26 18:20:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Voi lo conoscete Anghelè?  Spalletti lo sta conoscendo piano piano. Sono giorni di magra alla Continassa senza i 15 nazionali. A disposizione di Spalletti ci sono Perin, Pinsoglio, Di Gregorio, Kelly, Thuram, Vlahovic, Boga e Milik. Così Lucio ha deciso di convocare un gruppo di giocatori della Next Gen, fra i quali c’è anche Lorenzo Anghelé. Lo aveva conosciuto all’inizio del suo mandato juventino, quando era arrivato ne pieno di una crisi infortuni e nella partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo si era portato anche Anghelè in panchina. Juve, chi è Anghelè. Un attaccante di vent’anni, può fare la seconda punta, ma ha piedi da trequartista ed è considerato molto proprio per la sua versatilità (qualche volta agisce anche da centravanti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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