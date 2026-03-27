TS – Anghelè corre con la Juve dei grandi!

Un nuovo nome sta emergendo nel panorama calcistico, con un giocatore che si sta facendo notare alla Juventus. La sua presenza sta attirando l’attenzione di allenatori e addetti ai lavori, anche se ancora non è molto conosciuto al grande pubblico. La sua crescita sul campo sta attirando interesse, mentre lo staff tecnico osserva attentamente i suoi progressi.

2026-03-26 18:20:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Voi lo conoscete Anghelè? Spalletti lo sta conoscendo piano piano. Sono giorni di magra alla Continassa senza i 15 nazionali. A disposizione di Spalletti ci sono Perin, Pinsoglio, Di Gregorio, Kelly, Thuram, Vlahovic, Boga e Milik. Così Lucio ha deciso di convocare un gruppo di giocatori della Next Gen, fra i quali c’è anche Lorenzo Anghelé. Lo aveva conosciuto all’inizio del suo mandato juventino, quando era arrivato ne pieno di una crisi infortuni e nella partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo si era portato anche Anghelè in panchina. Juve, chi è Anghelè. Un attaccante di vent’anni, può fare la seconda punta, ma ha piedi da trequartista ed è considerato molto proprio per la sua versatilità (qualche volta agisce anche da centravanti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Anghelè corre con la Juve dei grandi! Articoli correlati Leggi anche: TS – la Juve accende Sky. “E con Motta uguale”… TS – “Spalletti è stato uno dei primi”. Inter-Juve, la bugia sul papà e la risata…2026-02-10 13:33:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: A tutto Khephren Thuram.