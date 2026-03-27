Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di prorogare di dieci giorni il termine per la riapertura dello stretto di Hormuz, citando i progressi nei negoziati con l’Iran condotti attraverso il mediazione pakistana. La decisione riguarda l’attesa di un accordo tra le parti, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle trattative o sui possibili sviluppi futuri.

I fatti del giorno, in breve Trump estende di dieci giorni il termine per la riapertura dello stretto di Hormuz, per via – dice – dei progressi nei negoziati con Teheran attraverso il Pakistan. I mercati restano in fibrillazione. La senatrice repubblicana Lisa Murkowski lavora a una risoluzione per autorizzare formalmente il conflitto. Nuova proroga di Trump: "Attacchi all'energia sospesi fino al 6 aprile". Per la seconda volta in una settimana, Donald Trump ha spostato in avanti il limite entro cui l'Iran dovrà riaprire lo stretto di Hormuz prima di subire attacchi alle centrali elettriche. Il nuovo termine è fissato al 6 aprile alle 20, ora della costa est americana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Trump rinvia ancora gli attacchi all'energia iraniana: dieci giorni per trattare

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