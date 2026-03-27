Trump la trappola del doppio fronte

Un'analisi recente mette in luce come le azioni di un ex presidente abbiano coinvolto più aree di conflitto, evidenziando una strategia che potrebbe aver alleggerito le pressioni su un attore chiave nel conflitto ucraino. La questione riguarda le implicazioni di interventi simultanei in diverse zone, senza una soluzione definita in uno dei due fronti.

di Domenico Esposito* Colpire l’Iran senza aver chiuso l’Ucraina può aver ridotto la pressione su Mosca. Intanto l’Europa paga il prezzo energetico della propria dipendenza strategica. Trump non è un improvvisatore. È un presidente che persegue una linea semplice, leggibile, ripetitiva: interesse americano prima di tutto, commercio come leva di potenza, alleanze subordinate al costo, forza usata per piegare il negoziato. La Casa Bianca lo dichiara apertamente: “America First” per la politica estera, “America First Trade Policy” per l’economia strategica. Il problema non è l’assenza di una dottrina. Il problema è la sua sequenza. La sequenza, oggi, presenta una falla. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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