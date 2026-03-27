Un ordigno bellico è stato rinvenuto in un cantiere nella zona industriale di Eboli, vicino all’autostrada A2 del Mediterraneo, a Serracapilli. L’area è stata delimitata dalle forze dell’ordine per le operazioni di ispezione e bonifica. Si tratta del secondo ritrovamento di ordigni di questo tipo in breve tempo nella stessa zona.

E' stato trovato un altro ordigno bellico in un cantiere nella zona industriale di Eboli, a poca distanza dall’A2 del Mediterraneo, a Serracapilli. Si tratta di una bomba di fabbricazione statunitense, del peso di circa 100 libbre, probabilmente riconducibile alle operazioni militari del 1943. Sul posto, i Carabinieri che hanno stilato un protocollo di sicurezza di cui si discuterà in Prefettura. Richiesto l’intervento degli artificieri del 21° Reggimento Genio Guastatori. Intanto, l’area è stata delimitata e interdetta per un raggio di circa 180 metri e si prevedono evacuazioni della zona circostante per le operazioni di brillamento e bonifica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Trovato un altro ordigno bellico ad Eboli, in un cantiere: area delimitata

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