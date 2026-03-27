Trovato in possesso di un fucile-fionda artigianale lungo 110 centimetri | FOTO

Durante controlli straordinari nel territorio, i Carabinieri della Compagnia di Marcianise hanno arrestato in flagranza un uomo di 49 anni già noto alle forze dell’ordine. Nel corso delle verifiche, i militari hanno trovato in suo possesso un fucile-fionda artigianale lungo 110 centimetri. L’arrestato è stato condotto in caserma e l’arma sequestrata.

Nel corso dei controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Marcianise su tutto il territorio, i militari della Sezione Operativa hanno arrestato in flagranza un 49enne di Teverola, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un fucile-fionda artigianale lungo 110 centimetri, oltre cento grammi di polvere pirica, centinaia di grammi di pallini e più di seicento cartucce di vari calibri. L’uomo era destinatario di un decreto prefettizio che gli vietava la detenzione di armi. L’arresto rientra in un’azione più ampia di controlli che ha interessato tutto il territorio della Compagnia e sarà giudicato con rito direttissimo. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Trovato in possesso di un fucile-fionda artigianale lungo 110 centimetri | FOTO Articoli correlati Ragazzo di 16 anni trovato in giro con un coltello lungo 20 centimetriQuattro persone denunciate, tra cui un 16enne trovato con un coltello lungo 20 centimetri, e quattro patenti ritirate nel week end. Shooting homemade slingshot rifle #slingshot #targetshooting #woodworking #catapults Approfondimenti e contenuti su Trovato in possesso di un fucile fionda... Temi più discussi: Trovato in possesso di stupefacente: sanzionato un cittadino italiano; Prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio: la Polizia di Stato arresta un cittadino nigeriano trovato in possesso di 30 dosi di eroina - Questura di Verona | Polizia di Stato; Arrestato un corriere della droga; Controlli al Giotto, i Carabinieri arrestano un uomo trovato in possesso di oltre 7 kg di marijuana. Trovato in possesso di un fucile-fionda artigianale lungo 110 centimetri | FOTONel corso dei controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Marcianise su tutto il territorio, i militari della Sezione Operativa hanno arrestato in flagranza un 49enne di Teverola, già no ... casertanews.it Nascondeva una penna-pistola in casa: un arresto in CalabriaSequestrate diverse munizioni, una delle quali già inserita all’interno dell’arma, circostanza che farebbe ipotizzare una possibile imme ... zoom24.it A casa del 13enne trovato materiale forse esplosivo: su TikTok mostrava come fabbricare bombe. La prof salvata da una trasfusione - facebook.com facebook “La poesia è quando un'emozione ha trovato il suo pensiero e il pensiero ha trovato le parole.” x.com